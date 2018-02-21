وزارة الدفاع الأفغانية : مقتل ( 4 ) مسلحين خلال عمليات فى غربي البلاد .





كابول 21 فبراير 2018 ( وال )- قتلت قوات الجيش الافغاني اليوم الاربعاء

( 4 ) مسلحين في غربي افغانستان .

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن أربعة مسلحين من حركة طالبان قتلوا

عندما شن الجيش الأفغاني عملية في مقاطعة " هراة " غربي البلاد.

وأوضحت أن أربعة مسلحين قتلوا وألقي القبض على آخر بعد أن شن الجيش

الوطني الأفغانى عملية تطويق في منطقة " جولران " امس الثلاثاء . كما تم تدمير أربع دراجات بخارجية ومجموعة من الذخائر والأسلحة في

المنطقة المتاخمة لإيران وتركمانستان.

وكثفت قوات الحكومة الأفغانية مؤخرا عملياتها الأمنية قبل تدشين

مشروع غاز كبير في هراة، على بعد 640 كيلومترا غربي العاصمة كابول.

وسيشارك قادة أفغان وزوار أجانب من دول إقليمية خلال الأيام القادمة في

احتفال كبير بالمشروع الذي سيمثل بداية لبناء مشروع خط غاز بين

تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند في افغانستان.

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