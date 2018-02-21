قوة الردع الخاصة تقبض على عدد من المتورطين في قضايا خطف وحرابة بمنطقة ورشفانة.





طرابلس 21 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت قوة الردع الخاصة انها قامت

بتنفيذ مهمة صباح اليوم الاربعاء قبضت خلالها على احد عشر شخصاً بعد

الاشتباك مع متورطين في قضايا خطف وحرابة بمنطقة ورشفانة .

وقالت القوة في بيان لها على صفحتها الرسمية ان المتورطين كانوا يسيطرون

على مصرف الصحاري فرع الماية بقوة السلاح بقيادة " أبو حميرة جويدة ".

واضافت انه وبعد حدوث الاشتباك والمقاومة من أفراد العصابة والتي أدّت

إلى مقتل (ابوحميرة جويدة) تم القبض على أغلب أفرادها المطلوبين في قضايا

خطف وحرابة بالمنطقة بحسب الصفحة.

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