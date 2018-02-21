أكبر إضراب بين الأكاديميين في بريطانيا للمطالبة بتأمين معاشاتهم عقب التقاعد .





لندن 21 فبراير 2018م ( وال )- ييدأ يوم غد الخميس أكبر اضراب أكاديمي

في تاريخ بريطانيا وسيؤدي إلى إلغاء المحاضرات والحلقات العلمية في عدد

كبير من المعاهد والجامعات البريطانية .

وتعتزم نقابة (يو سي يو) الجامعية التي ينتسب إليها نحو 190 ألف من

أعضاء هيئات التدريس في الجامعات البريطانية الإضراب عن العمل لمدة 14

يوما إجمالا على مدى الأسابيع الأربعة المقبلة للمطالبة بتأمين معاشاتهم

عقب التقاعد .

وذكرت مصادر صحفية انجليزية ، أن أكثر من مليون طالب في 65 جامعة في

جميع أنحاء المملكة المتحدة سيتأثرون من هذا الإضراب، حيث هددت النقابة

بمواصلة الإضراب في أشهر و مايو ويونيو المقبلة إذا لم يُجد هذا الإضراب.

واضافت أن أساتذة الجامعات ومساعدوهم يناضلون من أجل تأمين معاشاتهم

عقب التقاعد وذلك لأن هناك إصلاحا في نظام المعاشات تقترحه رابطة أرباب

العمل "يونفيرزيتز يو يو كي" يسمح بالمضاربة بتأمينات المعاشات الخاصة

بهم ، حيث تتوقع النقابة أن يؤدي ذلك إلى أن يخسر كل فرد نحو 10000 جنيه

استرليني سنويا في المتوسط .

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