الجامعة العربية تؤكد أهمية إصدار اتفاقية عربية لحل مشكلة اللاجئين العرب .





القاهرة 21 فبراير 2018 ( وال )- أكدت جامعة الدول العربية أهمية إصدار

اتفاقية عربية قوية لحل مشكلة اللاجئين العرب تسهم في التصدي لظاهرة تدفق

اللاجئين بين الأقطار العربية .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل

والداخلية في الدول العربية اليوم في مقر الجامعة ، لدراسة الاتفاقية

العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.

وأشار رئيس قطاع الشؤون القانونية رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء

العدل العرب الدكتور " فاضل جواد " إلى ضرورة البحث عن حلول جذرية ووضع

اتفاقية عربية قوية لحل مشكلة اللاجئين العرب.

وسيتم رفع مشروع الاتفاقية إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية

العرب في دورته القادمة لاعتمادها .

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