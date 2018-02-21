الجامعة العربية تؤكد أهمية إصدار اتفاقية عربية لحل
مشكلة اللاجئين العرب .
الأربعاء ، 21- 02- 2018 - 15:17:00
القاهرة 21 فبراير 2018 ( وال )- أكدت جامعة الدول العربية أهمية إصدار
اتفاقية عربية قوية لحل مشكلة اللاجئين العرب تسهم في التصدي لظاهرة تدفق
اللاجئين بين الأقطار العربية .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل
والداخلية في الدول العربية اليوم في مقر الجامعة ، لدراسة الاتفاقية
العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.
وأشار رئيس قطاع الشؤون القانونية رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء
العدل العرب الدكتور " فاضل جواد " إلى ضرورة البحث عن حلول جذرية ووضع
اتفاقية عربية قوية لحل مشكلة اللاجئين العرب.
وسيتم رفع مشروع الاتفاقية إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية
العرب في دورته القادمة لاعتمادها .
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