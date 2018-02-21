تونس تحتضن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون أواخر أبريل .





تونس 21 فبراير 2018 ( وال )- تحتضن تونس أواخر أبريل القادم الدورة

التاسعة عشرة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي ستقام في مدينة

الثقافة التي أنشئت حديثاً ويتوقَّع افتتاحها يوم 21 مارس .

ويشهد المهرجان الذي يقام في الفترة 26-29 أبريل المقبل تحت عنوان

"نصرة للقدس العربية"، تنظيم معرض لأشهر الشركات العالمية العاملة في

مجال التصنيع والابتكار لوسائل الاتصال والتكنولوجيا ، إلى جانب

المسابقات التقليدية التي دأب اتحاد إذاعات الدول العربية على تنظيمها

خلال فعاليات المهرجان والتي تتضمن برامج وأخباراً إذاعية وتلفزيونية

للقنوات الرسمية والخاصة وشركات الإنتاج ووكالات الأنباء والفضائيات

الأجنبية الناطقة باللغة العربية.

وتقام خلال المهرجان جلسات حوارية وندوات للمهنيين والخبراء في الحقل

الإذاعي والتلفزيوني لتبادل الخبرات والتجارب .

وستضم لجان التحكيم في مسابقات المهرجان أعضاء مستقلين للمرة الأولى

في تاريخ هذه الفعالية .

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