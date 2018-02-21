مسلحون يقتلون ( 6 ) رجال شرطة في هجوم على مركز للشرطة في جنوب أفريقيا .





جوهانسبرج 21 فبراير 2018م ( وال ) - قتل مسلحون ( 6 ) أشخاص في هجوم على

مركز للشرطة في بلدة صغيرة في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء وسرقوا كميات

من الأسلحة ومركبة .

وقال " البريجادير نايدو " المتحدث باسم الشرطة إن خمسة رجال شرطة

وجنديا ، قتلوا في الهجوم الذي وقع في " نكوبو " الواقعة على بعد نحو 800

كيلومتر جنوب شرقي جوهانسبرج .

ونقلت مصادر اعلامية نيجيرية عن " نايدو " أن هذا الحادث وقع في

الساعات الأولى من الصباح عندما دخل لصوص مسلحون ، إلى مركز الشرطة

وفتحوا النار بصورة عشوائية على رجال الشرطة أثناء خدمتهم .

وأضاف أن المسلحين أطلقوا النار كذلك على أحد الذين تصادف وجودهم

بالمكان ، وتبين لاحقا أنه جندي لم يكن في وقت خدمته ، أثناء فرارهم

بمركبة شرطة مسروقة .

ووصف وزير الشرطة في جنوب أفريقيا " فيكيلي مبالولا " الهجوم بأنه

مأساة قومية .

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