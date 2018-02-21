مسلحون يقتلون ( 6 ) رجال شرطة في هجوم على مركز للشرطة في
جنوب أفريقيا .
الأربعاء ، 21- 02- 2018 - 14:46:00
جوهانسبرج 21 فبراير 2018م ( وال ) - قتل مسلحون ( 6 ) أشخاص في هجوم على
مركز للشرطة في بلدة صغيرة في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء وسرقوا كميات
من الأسلحة ومركبة .
وقال " البريجادير نايدو " المتحدث باسم الشرطة إن خمسة رجال شرطة
وجنديا ، قتلوا في الهجوم الذي وقع في " نكوبو " الواقعة على بعد نحو 800
كيلومتر جنوب شرقي جوهانسبرج .
ونقلت مصادر اعلامية نيجيرية عن " نايدو " أن هذا الحادث وقع في
الساعات الأولى من الصباح عندما دخل لصوص مسلحون ، إلى مركز الشرطة
وفتحوا النار بصورة عشوائية على رجال الشرطة أثناء خدمتهم .
وأضاف أن المسلحين أطلقوا النار كذلك على أحد الذين تصادف وجودهم
بالمكان ، وتبين لاحقا أنه جندي لم يكن في وقت خدمته ، أثناء فرارهم
بمركبة شرطة مسروقة .
ووصف وزير الشرطة في جنوب أفريقيا " فيكيلي مبالولا " الهجوم بأنه
مأساة قومية .
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