غسان سلامة يؤكد اصرار المجتمع الدولي على حماية سيادة واستقلال ليبيا .

طرابلس 21 فبراير 2018 (وال) - التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

محمد سيالة في طرابلس اليوم الاربعاء مبعوث الامم المتحدة للدعم في ليبيا

غسان سلامة . وتطرق اللقاء الى آخر المستجدات في العملية السياسية في ليبيا ومشاركة سلامة خلال جولته الاخيرة في عدد من الاجتماعات الاقليمية والدولية وبحثه للمسألة الليبية مع عدد من المشاركين فيها .

وادلى السيد سلامة عقب اللقاء بتصريح لوسائل الاعلام اوضح فيه انه التقى

اليوم بوزير الخارجية محمد سيالة وقد اطلعه خلال اللقاء على آخر المستجدات الدولية المتعلقة بليبيا والمعلومات والافكار التي تمكن من

جمعها خلال الجولة التي قام بها بدء بالقمة الافريقية الى زيارة تركيا الى مؤتمر ميونخ . واشار سلامة الى انه وخلال هذه الجولة التقى ممثلي عدد من الدول المهتمة بمستقبل ليبيا حيث كانت اللقاءت ايجابية و ان هناك اصرارا من قبل الجميع على حماية سيادة واستقلال ليبيا .



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