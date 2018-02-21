الحرس البلدي سوق الجمعة يقوم بحملة تفتيش على المخابز.



طرابلس 21 فبراير 2018 ( وال ) - قام أعضاء من جهاز الحرس البلدي سوق

الجمعة أمس بجولة ميدانية للتفتيش على عدد من المخابز داخل نطاق البلدية

ضبط خلالها عدد من المخالفين للشروط الصحية .

واوضح مكتب الاعلام بالبلدية انه تم قفل مخبزين بالشمع الأحمر لعدم

الإهتمام بالنظافة وعدم وجود شهائد صحية للعاملين بها ،

وإنذار (5) مخابز بالقفل لعدم الإهتمام بالنظافة حيث تم إتخاذ الإجراءات

الإدارية والقانونية اللازمة تجاه المخالفين وإحالتها للجهات المختصة .

وتأتي هذه الحملة ضمن الجولات الميدانية التفتيشية التي يقوم بها

الحرس البلدي سوق الجمعة لمتابعة عدد من المخالفين أصحاب المحلات

التجارية والصناعية مختلفة النشاطات.

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