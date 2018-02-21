الحرس البلدي سوق الجمعة يقوم بحملة تفتيش على المخابز.
الأربعاء ، 21- 02- 2018 - 14:01:00
طرابلس 21 فبراير 2018 ( وال ) - قام أعضاء من جهاز الحرس البلدي سوق
الجمعة أمس بجولة ميدانية للتفتيش على عدد من المخابز داخل نطاق البلدية
ضبط خلالها عدد من المخالفين للشروط الصحية .
واوضح مكتب الاعلام بالبلدية انه تم قفل مخبزين بالشمع الأحمر لعدم
الإهتمام بالنظافة وعدم وجود شهائد صحية للعاملين بها ،
وإنذار (5) مخابز بالقفل لعدم الإهتمام بالنظافة حيث تم إتخاذ الإجراءات
الإدارية والقانونية اللازمة تجاه المخالفين وإحالتها للجهات المختصة .
وتأتي هذه الحملة ضمن الجولات الميدانية التفتيشية التي يقوم بها
الحرس البلدي سوق الجمعة لمتابعة عدد من المخالفين أصحاب المحلات
التجارية والصناعية مختلفة النشاطات.
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