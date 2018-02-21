وزارة التعليم تنظم ورشة عمل حول كليات التربية ودورها فى تجويد العملية التعليمية.





طرابلس 21 فبراير 2018 ( وال ) - نظمت وزاة التعليم بحكومة الوفاق

الوطني ورشة عمل حول كليات التربية ودورها فى تجويد العملية التعليمية

وذلك بالتعاون مع المتخصصين التربويين والمهتمين بتحسين مستوى العملية

التعليمية بمؤسسات التعليم .

وناقشت الورشة عدد من المحاور تركزت حول مدى ارتباط الأقسام والتخصصات

العلمية والمناهج بكليات التربية بالجامعات ومدى ارتباطها بالتعليم العام

.

واستهدفت الورشة مختصين باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

وعمداء وأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية المختصون بالمنهج والمراكز

والهيئات والإدارات ذات العلاقة بالعملية التعليمية ومديرو المدارس

والمفتشون التربويون والمعلمون بالمؤسسات التعليمية والمنظمة الليبية

للمناهج واستراتجيات التدريس والخبراء والمختصون والمهتمون بالعملية

التربوية والتعليمية .

وتهدف الورشة إلى تطوير أساليب إعداد المعلم الليبي وفق المستجدات

العلمية والثقافية بما يخدم أحتياجات المؤسسات التعليمية والوقوف على

المشكلات التعليمية والتربوية التي تواجه المعلم أثناء أداء مهامه

بمؤسسات التعليم العام .

كما تهدف إلى تطوير أقسام كليات التربية في ليبيا بما يتناسب مع احتياجات

مدارس التعليم العام وتحقيق معايير الجودة لكليات التربية لتحقيق الكفاية

ورفع مستوى أداء المعلم في التعليم العام .

..(وال)..