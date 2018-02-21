وزير الداخلية يجتمع مع السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا .



طرابلس 21 فبراير 2018 ( وال ) - اجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة

الوفاق الوطني العميد " عبد السلام عاشور" اليوم الإربعاء بطرابلس، مع

السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا " فرانك بيكير" .

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بحث التعاون الثنائي بين

البلدين خاصة في المجال الأمني .

وأكد وزير الداخلية أن بريطانيا لها دور بارز من خلال دعمها لحكومة

الوفاق ، وما تقدمه من مساعدات لوجستية وأمنية على الصعيد الأمني

والتقني.

كما أوضح أن وزارة الداخلية تحتاج للدعم الدولي المباشر من خلال تفعيل

عمل كلية الشرطة، وتدريب العناصر الأمنية، ودعم جهاز المباحث الجنائية،

وبناء قدرات الوزارة الأمنية.

من جهته أعرب السفير البريطاني عن استعداد بلاده لتقديم كافة الإمكانيات

اللازمة، والتطلع إلى تعاون بناء مع حكومة الوفاق في دعمها سياسياً

واقتصادياً، ومعالجة كافة التحديات التي تواجه المنطقة عامة وليبيا خاصة.

..(وال)..