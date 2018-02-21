أدارة التخطيط والمشروعات للمناطق الوسطى والشرقية بشركة البريقة لتسويق النفط تعقد أجتماعها الثاني.







بنغازى 21 فراير 2018 ( وال )- عقد امس الثلاثاء الأجتماع الشهري

الثاني لإدارة التخطيط والمشروعات بشركة البريقة لتسويق النفط ببنغازي .

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المحاور من بينها ضرورة الرفع

من مستوى الاداء بإدارة التخطيط والمشروعات وحلحلة مشاكل التقارير وتقديم

رؤية جديدة لتحسين العمل.



كما تضمن جدول الاعمال تفعيل دور منسقيتي المخاطر والمتابعة وتقييم

الأداء العمل بشكل جماعي لتنفيذ الخطة التشغيلية وتوعية حلقات الجودة بكل

إدارة لتنفيذ مهامها ومتابعة مقترح المشاريع المستقبلية مع كافة الادارات

للعام 2019 وتحديد المشاكل والعراقيل التي تواجه إدارة التخطيط لعرضها

على الادارة العليا .

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