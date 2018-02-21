الرئاسي يؤكد استعداده لتقديم كل الدعم اللازم لوزارة الداخلية لاستتباب وحفظ امن الوطن والمواطن .

طرابلس 21 فبراير 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "عبدالسلام كاجمان" صباح اليوم الأربعاء، وزير الداخلية المفوض "عبدالسلام عاشور"، لبحث الملف الأمني.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد رحب كاجمان، في مستهل اللقاء الذي عقد

بديوان رئاسة الوزراء، بتولي "عاشور" مهام وزارة الداخلية، متمنيا له

التوفيق على مهمته الجديدة.

واستعرض اللقاء، خطة وزارة الداخلية، لتفعيل الأجهزة الأمنية ورفع

كفاءتها، لتحقيق الأمن ومكافحة الجريمة والتهريب والظواهر الهدامة".

وأكد "كاجمان" استعداد المجلس الرئاسي على تقديم الدعم الكامل لوزارة

الداخلية، ماليا وتقنيا وفنيا، لتفعيل مديريات الأمن في مختلف أنحاء

البلاد، حفاظا على امن الوطن والمواطن .



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