وزير الداخلية بحكومة يؤكد حرص الوزارة على حل أزمة تزويد مناطق الجنوب بالوقود .





طرابلس 21 فبراير 2018 ( وال ) - اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوفاق

الوطني عميد "عبد السلام عاشور" مع رئيس مكتب توزيع الوقود والغاز بشركة

البريقة لتسويق النفط ضمن الجهود لحل أزمة تزويد مناطق الجنوب بالوقود.

حيث تم خلال الإجتماع مناقشة الصعوبات التي تواجه شركة البريقة خلال

إمداداتها للمناطق الغربية والجنوبية بالوقود ، وما تتعرض له سيارات

الوقود من عمليات سطو .

وأكد وزير الداخلية بأن الوزارة ستعمل على كبح عمليات التهريب بكل

حزم إبتداء من محطات الوقود وموزعي الغاز وكل من يعيق سير عمليات نقل

الوقود للمناطق والمتاجرة بالوقود في السوق السوداء .

وأوضح رئيس مكتب التوزيع إن مناطق الجنوب تعذر نقل المحروقات لها منذ

ثلاثة اشهر ، وأن المؤسسة وشركة البريقة وضعتها خطط وبرامج للحد من ضاهرة

تهريب الوقود .

وأشار إلى أن الشركة تستغل حاليا منائي طرابلس والشعاب البحريين في

رسوء نواقل الوقود والغاز كمستودع عائم لدعم مستودع طرابلس النفطي وذلك

لعجز في الطاقة التخزينية بالمستودع لتعرض 8 خزانات وقود للاحتراق اثناء

الاحداث التي شهدتها مدينة طرابلس.

وفي ختام الاجتماع اصدر وزير الداخلية قرارات بالخصوص :

- تكليف مديريات الأمن بحماية شاحنات الوقود من مستودع طرابلس حتى بلدية

الشويرف .

- تكليف الإدارة العامة للأمن المركزي بمكافحة عمليات التهريب في المناطق

الغربية والجنوبية .

- كتاب لشركة البريقة تتعهد فيه وزارة الداخلية بحماية شاحنات الوقود

ومساندتها امنيآ لتوزيع الوقود .

وأكد رئيس مكتب التوزيع بشركة البريقة بأن امدادات الوقود ستصل

لمناطق الجنوب خلال 48 ساعة القادمة عبر مستودع طرابلس النفطي بشكل مؤقت

حتى إيجاد آلية مع وزارة الدفاع بدعم المنطقة العسكرية الوسطى لضمان تدفق

الوقود للجنوب عبر مستودع مصراتة النفطي.

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