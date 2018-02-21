عضو المجلس الرئاسي عماري زايد يلتقي لجنة كتابة المصحف الشريف.



طرابلس 21 فبراير 2018 ( وال ) - قام عضو المجلس الرئاسي الدكتور"

محمد عماري زايد" خلال اليومين الماضيين بزيارة للهيئة العامة للأوقاف

والشؤون الإسلامية، والتقى لجنة كتابة المصحف الشريف وإدارة شؤون القرآن

الكريم والسنة النبوية.

واستعرض رئيس وأعضاء اللجنة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عملهم ،

وطالبوا المجلس الرئاسي بالاستمرار في دعم الهيئة حتى تتمكن من أداء

المهام الموكلة لها خلال هذه المرحلة.

لقاء" عماري" مع لجنة كتابة المصحف الشريف، يأتي في إطار متابعته لمؤسسات

الدولة للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيقها ، للعمل على تذليلها.

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