نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 21 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت.

السماء مغطاة جزئيا الي كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة ، الريح متغير

الاتجاه الي باش سرعته مابين (05 - 15) عقدة

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر ، البحر هادئ على زوارة و

خفيف الموج على باقي الساحل ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-16)

درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة الي متوسطة وتكون ضعيفة على ساحل زوارة في

الصباح الباكر.





الساحل الممتد من الخليج الى طبرق..



السماءً مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة ، الريح متغير

الاتجاه بشكل عام ويكون شرش هذا اليوم على الخليج يتحول يوم الغد الى

قبلي بينما يكون براني يوم الغد على اقصى الساحل سرعته مابين(05 - 15)

عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75)متر ، البحر هادئ الى خفيف

الموج ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-17) درجة مئوية ، الرؤيـة

جيدة الي متوسطة أثناء سقوط المطر .

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