نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .الأربعاء ، 21-02-2018 - 11:46:00



طرابلس 21 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت.
السماء مغطاة جزئيا الي كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة ، الريح متغير
الاتجاه الي باش سرعته مابين (05 - 15) عقدة
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر ، البحر هادئ على زوارة و
خفيف الموج على باقي الساحل ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-16)
درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة الي متوسطة وتكون ضعيفة على ساحل زوارة في
الصباح الباكر.


الساحل الممتد من الخليج الى طبرق..

السماءً مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة ، الريح متغير
الاتجاه بشكل عام ويكون شرش هذا اليوم على الخليج يتحول يوم الغد الى
قبلي بينما يكون براني يوم الغد على اقصى الساحل سرعته مابين(05 - 15)
عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75)متر ، البحر هادئ الى خفيف
الموج ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-17) درجة مئوية ، الرؤيـة
جيدة الي متوسطة أثناء سقوط المطر .
....( وال ) ....

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