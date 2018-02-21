السفارة الليبية بمدريد تنظم معرضا ثقافيا ثراثيا للتعريف بالتراث الثقافي الليبي .

مدريد 21 فبراير 2018 ( وال )- نظمت السفارة الليبية بمدريد يوم أمس معرضا ثقافيا ثراثيا للتعريف بالتراث الثقافي الليبي . وافتتح فعاليات المعرض والذي اقيم بالبيت العربي التابع لوزارة الخارجية الاسبانية وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي ورئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر مالك ومدير البيت العربي وعميد السلك الدبلوماسي وعدد من السفراء المعتمدين باسبانيا .

وتضمن المعرض والذي شاركت فيه المدرسة الليبية بمدريد لوحات فنية

وتشكيلية وعروض للزي التقليدي من مختلف المدن الليبية اضافة الى معرض

لاجود انواع التمور والاكلات الشعبية . ويأتي تنظيم هذا المعرض للتعريف بالتراث الثقافي الليبي والعادات والتقاليد الليبية .



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