لجنة متابعة إعادة تفعيل وتشغيل مطار تمنهنت زيارة تفقدية .



تمنهنت 21 فبراير 2018( وال)- عقد بمطار تمنهنت المدني يوم الاثنين

الماضى اجتماع تقابلي ضم كلا من لجنة متابعة إعادة تفعيل وتشغيل مطار

تمنهنت وبراك المدني وإدارة مطار تمنهنت ومدير إدارة منطقة سبها للطيران

المدني وعدد من الشركات المشغلة .

وناقش خلال هذا الاجتماع الاستعدادات لاستئناف عمل المطار والظروف

المحيطة به يذكرانه في وقت سابق قامت اللجنة بزيارة تفقدية لمطار تمنهنت

بناء على القرار الصادر من وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني،ومن

المتوقع تسير الرحلات من مطار معيتيقه وإلي مطار تمنهنت خلال الأيام

القادمة .

.....( وال )...