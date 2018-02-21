الرئيس السلوفيني يعبر عن تأييده لسياسات الرئيس الكوري الجنوبي "مون" تجاه كوريا الشمالية.





سيول 21 فبراير 2018 (وال) -عبر الرئيس السلوفيني " بوروت باهور" عن

تأييده للرئيس الكوري الجنوبي " مون جيه " في سياسات التصالح من أجل الحل

السلمي للقضية النووية الكورية الشمالية وإعادة التوحيد بين الكوريتين .

وجاءت هذه التصريحات أثناء مقابلة أجرتها معه وكالة يونهاب للأنباء يوم

أمس الثلاثاء في سيئول.

وذكر الرئيس السلوفيني أنه يود أن تصبح سياسات "مون" مصدر إلهام قوي

للمجتمع الدولي اعتقاد منه أنه من المجدي أن يبدأ الحوار مع التعرض

للخطر، بدلا من تعميق الصراع.

وتوقع الرئيس" باهور" ألا تتخلى كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية

لكونها تمثل مصدر النفوذ الوحيد لها حاليا ، مؤكدا على أنه يؤيد إجراء

الحوار، وأيضا فرض العقوبات الدولية في إشارة إلى أهمية فرض المجتمع

الدولي ضغوطا أكثر ضد كوريا الشمالية.

وشدد على أهمية إجراء الحوار المباشر بين كوريا الشمالية والولايات

المتحدة لتحقيق انفراجة في المأزق النووي الحالي، على الرغم من أنه سيكون

هناك "طريق طويل لقطعه.

وأضاف أن سلوفينا تكون مستعدة للمساعدة على إجراء الحوار بين كوريا

الشمالية والولايات المتحدة، حيث أقامت العلاقات الدبلوماسية مع كوريا

الشمالية منذ عام 1992.

يشار إلى أن الرئيس "باهو" وصل يوم الاثنين الماضي إلى كوريا الجنوبية

بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ، ليصبح أول

رئيس سلوفيني يقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية منذ إقامة العلاقات

الدبلوماسية بين البلدين في عام 1992.

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