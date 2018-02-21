المؤتمر العلمي الأول حول دور الأمم المتحدة في ليبيا .



غريان 21 نوفمبر 2018م -( وال )- بدأت صباح اليوم بكلية

القانون والعلوم السياسية بجامعة غريان فعاليات المؤتمر العلمي الأول

بعنوان "دور الأمم المتحـدة ما بعد التدخل العسكري في ليبيا 2011 -

النجاحات والإخفاقات ".

وتضمن فعاليات هذا المؤتمر الذي يستمر خلال الفترة من (21 - 22)

فبراير الجارى العديد من المحاور التي تناقش دور الأمم المتحدة في ليبيا

خلال فترة ما بعد سنة 2011 وحتى الآن .

ويشارك في المؤتمر العديد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الليبي

من مختلف الجامعات الليبية بأوراق بحثية وقراءات قانونية في هذا الشأن.

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