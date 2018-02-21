المؤتمر العلمي الأول حول دور الأمم المتحدة في ليبيا .الأربعاء ، 21-02-2018 - 11:33:00


غريان 21 نوفمبر 2018م -( وال )- بدأت صباح اليوم بكلية
القانون والعلوم السياسية بجامعة غريان فعاليات المؤتمر العلمي الأول
بعنوان "دور الأمم المتحـدة ما بعد التدخل العسكري في ليبيا 2011 -
النجاحات والإخفاقات ".
وتضمن فعاليات هذا المؤتمر الذي يستمر خلال الفترة من (21 - 22)
فبراير الجارى العديد من المحاور التي تناقش دور الأمم المتحدة في ليبيا
خلال فترة ما بعد سنة 2011 وحتى الآن .
ويشارك في المؤتمر العديد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الليبي
من مختلف الجامعات الليبية بأوراق بحثية وقراءات قانونية في هذا الشأن.
... وال ...

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