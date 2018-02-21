ممثل الكرة الليبية التحدى يختتم تحضيراته لموقعة الحسم امام ادوانا ستارز الغانى.





بنغازى 21 فبراير 2018م ( وال )-أنهى فريق التحدى الاول لكرة القدم

تحضيراته لمواجهة مستضيفه فريق ادوانا ستارز الغانى ضمن اياب الدور

التمهيدى لدورى ابطال افريقيا لكرة القدم .

وخاض الفريق يوم أمس الثلاثاء اخر حصة تدريبية على ملعب المباراة وفى

نفس توقيت اقامتها بقيادة مدربه الوطنى" صالح رحيل "وبمشاركة جميع

اللاعبين الذين خاضوا لقاء الذهاب الاول الذى حسمه الفهود لمصلحته بهدف

لاعبه محمود على ويكفى ممثل الكرة الليبية التعادل بأى نتيجة للعبور

والتأهل للدور الثانى والثلاثين اما فى حال الخسارة بفارق هدف فيعنى ذلك

ان الحسم سيتم من خلال ركلات الترجيح .

.....(وال بنغازى).....