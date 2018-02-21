النفط يهبط مع صعود الدولار وتوقع زيادة الإنتاج الأمريكي.الأربعاء ، 21-02-2018 - 11:13:00



لندن21 فبراير 2018 ( وال) - تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء متأثرة
بصعود الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أعوام الذي سجله في الأسبوع الماضي
إلى جانب زيادة متوقعة في إنتاج الخام الأمريكي.
وبحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس
الوسيط 61.19 دولار للبرميل بانخفاض 60 سنتا أو واحد بالمئة للبرميل عن
آخر تسوية.
ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا أو 0.7
بالمئة عن التسوية السابقة إلى 64.77 دولار للبرميل.
...(وال)...

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