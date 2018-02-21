ورشة عمل حول استراتيجيات التعليم الحديث ببلدية تراغن .

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تراغن 21 فبراير 2018 ( وال) ... نظمت يوم أمس ببلدية تراغن ورشة

عمل حول استراتيجيات التعليم الحديث تحت إشراف مكتب خدمات التربية

والتعليم بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع مكتب التفتيش التربوي بخدمات

التربية والتعليم تراغن .

وتناولت الورشة من خلال الخبراء والاساتذة استراتجيات التعليم الحديث

بهدف تحسين طرق التدريس واستخدام الأساليب الحديثة في التعليم داخل

المؤسسات التعليمية بما يساهم في تحسين مستوى الطلاب بها .

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