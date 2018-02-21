ورشة عمل حول استراتيجيات التعليم الحديث ببلدية تراغن .الأربعاء ، 21-02-2018 - 10:00:00

ورشة عمل حول استراتيجيات التعليم الحديث ببلدية تراغن ...

تراغن 21 فبراير 2018 ( وال) ... نظمت يوم أمس ببلدية تراغن ورشة
عمل حول استراتيجيات التعليم الحديث تحت إشراف مكتب خدمات التربية
والتعليم بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع مكتب التفتيش التربوي بخدمات
التربية والتعليم تراغن .
وتناولت الورشة من خلال الخبراء والاساتذة استراتجيات التعليم الحديث
بهدف تحسين طرق التدريس واستخدام الأساليب الحديثة في التعليم داخل
المؤسسات التعليمية بما يساهم في تحسين مستوى الطلاب بها .
..( وال) ...

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