منظمة حقوقية أمريكية ترفع دعوى ضد إدارة ترامب بسبب احتجاز أطفال.





نيويورك 21 قبراير 2018 (وال) - رفعت منظمة للحقوق المدنية في نيويورك

أمس الثلاثاء دعوى قضائية ضد المسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب بسبب ما وصفته باحتجاز أطفال مهاجرين لفترة طويلة وقالت إن

التحولات التي طرأت على سياسة الحكومة الأمريكية في الآونة الأخيرة هي

السبب في احتجاز الأطفال دون وجه حق.

وذكرت تقارير إخبارية أن اتحاد الحريات المدنية في نيويورك الذي أقام

الدعوى أمام محكمة مانهاتن الاتحادية يعسى إلى تمثيل مجموعة من الأطفال

المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين في نيويورك.وقال الاتحاد إن

هناك 40 طفلا على الأقل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري قد جعل مسألة

الحد من الهجرة وطرد المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير

قانونية محور برنامجه.

واعتقلت سلطات الهجرة معظم الأطفال المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين

اللاجئين وذلك بعد دخول البلاد بصورة غير قانونية.

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