إلغاء رحلات جوية في 5 مطارات بنيوزيلندا بسبب العاصفة "جيتا".





سيدني 21 فبراير 2018 ( وال ) - ألغت سلطات نيوزيلندا امس اليوم

الرحلات الجوية في خمسة مطارات بالبلاد جراء مرور عاصفة "جيتا" التي

تسببت الأسبوع الماضي في مقتل شخص وأضرار كبيرة في دولة تونجا.

وأعلنت شركة خطوط "اير نيوزيلندا" إلغائها لكافة رحلات الوصول والاقلاع

من مطار العاصمة ويلينجتون بسبب العاصفة التي ستصل إلى وسط البلاد برياح

تبلغ قوتها 150 كلم في الساعة.

وأوضحت الشركة أن حركة الملاحة الجوية ستتأثر في مطارات نيو بليموث

وهوكيتيكا وكوينزتاون ونيلسون.

فيما لا تزال الحركة الملاحية جارية في مطارات بلينهيم وساحل كابيتي

وبالمرستون نورث مع احتمالات إلغاء رحلات حال تفاقم الطقس، وفقا للبيان.

ويتوقع بالإضافة إلى الرياح أن تتسبب العاصفة في سقوط أمطار غزيرة.

وتسبب وصول العاصفة في غلق عدد من الطرق وأكثر من 50 مدرسة مع توقعات

بتعليق خدمات السكك الحديدية في مناطق الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.