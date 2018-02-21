قوات الاحتلال تعتقل" 4 "مواطنين من نابلس.





نابلس 21- فبراير-2018 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،

اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين فلسطينيين من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة،

واعتقلت أربعة مواطنين من منطقة الجبل الشمالي.

من ناحية آخرى احتشد عشرات المستوطنين، مساءأمس الثلاثاء، على مدخل بلدة

بيتا جنوب نابلس.

وأفاد رئيس بلدية بيتا فؤاد معالي، لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"،

بأن عشرات المستوطنين انتشروا بمجموعات على طول المنطقة الممتدة من مدخل

البلدة حتى حاجز زعترة جنوبا، محذرا من شن المستوطنين هجمات على منازل

وممتلكات المواطنين الواقعة على مدخل البلدة الرئيسي.

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