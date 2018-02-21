قوات الاحتلال تعتقل" 4 "مواطنين من نابلس.الأربعاء ، 21-02-2018 - 09:01:00



نابلس 21- فبراير-2018 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،
اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين فلسطينيين من مدينة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة،
واعتقلت أربعة مواطنين من منطقة الجبل الشمالي.
من ناحية آخرى احتشد عشرات المستوطنين، مساءأمس الثلاثاء، على مدخل بلدة
بيتا جنوب نابلس.
وأفاد رئيس بلدية بيتا فؤاد معالي، لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"،
بأن عشرات المستوطنين انتشروا بمجموعات على طول المنطقة الممتدة من مدخل
البلدة حتى حاجز زعترة جنوبا، محذرا من شن المستوطنين هجمات على منازل
وممتلكات المواطنين الواقعة على مدخل البلدة الرئيسي.
...(وال) ...

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
وزارة الخارجية تؤكد احالة الخارجين عن القانون الذين قبض عليهم في القداحية المتهمين في قضية تعذيب المهاجرين الى القضاء.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا