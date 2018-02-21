استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال شرق البريج.الأربعاء ، 21-02-2018 - 08:57:00



غزة21 فبراير 2018 ( وال) - استشهد صباح اليوم الأربعاء، شاب فلسطيني
يبلغ من العمر (19 عاما)، من مخيم البريج وسط قطاع غزة، متأثرا بجروح
أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق المخيم.
وأفاد مراسل وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن الشاب"أحمد عبد ربه
الحلو" أصيب برصاصة خلال المواجهات، التي اندلعت بين الشبان وقوات
الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضي شرق مخيم البريج، نقل على إثرها إلى
مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، ومنها تم تحويله إلى
مستشفى الشفاء، نظرا لخطورة حالته، وأعلن عن استشهاده صباح اليوم.
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