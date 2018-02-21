اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى حماية مدينة زبيد اليمنية التاريخية.





جنيف21 فبراير2018 ( وال) - دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم كافة

أطراف النزاع المسلح في اليمن إلى حماية مدينة زبيد التاريخية، التي

أدرجتها اليونسكو على قائمة مواقع التراث العالمي بفضل تواجد عدد كبير من

المساجد بها.

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها من أن "المدنيين

ليسوا هم المعرضين للخطر فحسب، بل المظاهر المعمارية الفريدة لمدينة زبيد

أيضا، وكذلك ارتباطها بأحد الديانات الرئيسية في العالم".

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن، ألكسندر فيت، إن الاشتباكات في

محافظة الحديدة على مقربة من مدينة زبيد التاريخية "مما يثير المخاوف

بخصوص مصير تراثها الثقافي".

وأضاف فيت أن "القانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة أن تولي الأطراف

المتنازعة عناية خاصة أثناء العمليات العسكرية لتجنب الإضرار بمواقع

أثرية وتاريخية من هذا النوع".

يذكر أن زبيد كانت عاصمة اليمن خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر،

ولعبت دورا هاما في العالم العربي والإسلامي كمركز للمعرفة الإسلامية،

ونظرا لشوارعها الضيقة والمآذن التي تطل من مساجدها الـ86 ، تعتبر زبيد

جوهرة معمارية تعود إلى السنوات الأولى للإسلام.

ويشار إلى أن منظمة اليونسكو أعلنت المدينة موقعا للتراث العالمي في علم

1993.

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