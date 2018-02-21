وزير الداخلية المفوض يجتمع مع السفير الألماني لدى ليبيا.





طرابلس 21 فبراير 2018 ( وال ) .. استقبل وزير الداخلية المفوض

العميد "عبدالسلام عاشور " يوم أمس بديوان الوزارة بطريق المطار سفير

المانيا لدى ليبيا " كريستيان بوك "

وأفاد موقع وزارة الداخلية : أن اللقاء تناول بالنقاش افاق التعاون

الثنائي في مجالات التدريب والرفع من قدرات وكفاءة رجال الشرطة والبدء في

إجراءات العودة للبعثات الدبلوماسية وإجراءات فتح السفارة الألمانية.

كما ناقش الطرفان عدد من الموضوعات المتعلقة بالجانب الأمني والجهود التي

تبذلها الأجهزة الأمنية لضمان عودة البعثات الدبلوماسية إلى طرابلس ومن

بينها السفارة الألمانية.

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