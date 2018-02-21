فريق التعاون يفوز على النجمه ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم مرحلة الاياب.





طرابلس 21 فبراير 2018 (وال) فاز فريق التعاون باجدابيا على فريق

النجمه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت مساء أمس بملعب بنينا

ضمن منافسات المجموعة الاولى من الدوري الممتاز لكرة القدم مرحلة الاياب

.

فريق النجمه بادر بالتسجيل عن طريق لاعبه عمر الصادق مع بداية الشوط

الاول حيث انهي هذا الشوط بهدف دون مقابل . وفي الشوط الثاني عدل فريق

التعاون النتيجة بهدف سجله اللاعب انس الورفلي وهدف الثاني للتعاون جاء

من كرة عكسية .

بهذه النتيجة رفع فريق التعاون رصيده من النقاط إلى النقطة 18 خلف نادي

اهلي بنغازي المتصدر لهذه المجموعة برصيد 22 نقطة فيما بقي فريق النجمه

بنفس رصيده السابق 7 نقاط في الترتيب الخامس .

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