فريق التحدي يلتقي أدوانا ستارز الغاني اليوم
الأربعاء بكوماسي .
الأربعاء ، 21- 02- 2018 - 08:42:00
طرابلس 21 فبراير 2018 (وال) - يلتقي فريق التحدي لكرة القدم
نظيره فريق أدوانا ستارز الغاني اليوم الأربعاء بملعب مدينة كوماسي
الغانية، في مباراة الإياب، ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال
أفريقيا لكرة القدم 2018 . وستقام المباراة المرتقبة للعبور إلى الدور الثاني من دوري أبطال
أفريقيا 2018 على تمام الساعة 07:00 مساء بتوقيت ليبيا، بإدارة طاقم
تحكيم يقوده الدولي " ميسي تكوتكو " .
يذكر أن مباراة الذهاب إنتهت بفوز فريق التحدي على فريق أدوانا
ستارز الغاني بنتيجة (1-0) التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة في الـ11
من شهر فبراير الجاري .
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