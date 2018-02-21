فريق التحدي يلتقي أدوانا ستارز الغاني اليوم الأربعاء بكوماسي .





طرابلس 21 فبراير 2018 (وال) - يلتقي فريق التحدي لكرة القدم

نظيره فريق أدوانا ستارز الغاني اليوم الأربعاء بملعب مدينة كوماسي

الغانية، في مباراة الإياب، ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال

أفريقيا لكرة القدم 2018 . وستقام المباراة المرتقبة للعبور إلى الدور الثاني من دوري أبطال

أفريقيا 2018 على تمام الساعة 07:00 مساء بتوقيت ليبيا، بإدارة طاقم

تحكيم يقوده الدولي " ميسي تكوتكو " .

يذكر أن مباراة الذهاب إنتهت بفوز فريق التحدي على فريق أدوانا

ستارز الغاني بنتيجة (1-0) التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة في الـ11

من شهر فبراير الجاري .

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