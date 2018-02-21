فريق الاتحاد يلتقي اليوم الساحل النيجري ضمن الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.







طرابلس 21 فبراير 2018 (وال) - يلتقي فريق الاتحاد لكرة القدم اليوم

الأربعاء، نظيره فريق الساحل النيجري بملعب جنرال سيتي كونتشي بنيامي،

ضمن أياب الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2018 . وستقام المباراة المرتقبة للعبور إلى الدور الثاني من كأس الاتحاد

الإفريقي 2018 على تمام الساعة 05:00 مساء بتوقيت ليبيا، بإدارة طاقم

تحكيم جزائري يقوده الدولي " عبد الرزاق عراب " .

يذكر أن مباراة الذهاب إنتهت بفوز فريق الاتحاد على فريق الساحل

النيجري بنتيجة (1-0) أقيمت بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية

في الـ10 من شهر فبراير الجاري .

...(وال)...