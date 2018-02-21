فريق الاتحاد يلتقي اليوم الساحل النيجري ضمن الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.الأربعاء ، 21-02-2018 - 08:43:00




طرابلس 21 فبراير 2018 (وال) - يلتقي فريق الاتحاد لكرة القدم اليوم
الأربعاء، نظيره فريق الساحل النيجري بملعب جنرال سيتي كونتشي بنيامي،
ضمن أياب الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2018 . وستقام المباراة المرتقبة للعبور إلى الدور الثاني من كأس الاتحاد
الإفريقي 2018 على تمام الساعة 05:00 مساء بتوقيت ليبيا، بإدارة طاقم
تحكيم جزائري يقوده الدولي " عبد الرزاق عراب " .
يذكر أن مباراة الذهاب إنتهت بفوز فريق الاتحاد على فريق الساحل
النيجري بنتيجة (1-0) أقيمت بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية
في الـ10 من شهر فبراير الجاري .
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