فوز التعاون على النجمة والشرارة على الترسانة في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 20 فبراير 2018 (وال)- حقق فريق الشرارة أول فوز له في الدوري

الممتاز لكرة القدم هذا الموسم على حساب فريق الترسانة بنتيجة هدف دون

مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بملعب سبها ضمن منافسات

المجموعة الثالثة.

وبهذه النتيجة رفع فريق الشراره رصيده إلى أربع نقاط من فوز وتعادل في

الترتيب السابع، بينما بقي فريق الترسانة بنفس رصيده السابق 4 نقاط في

الترتيب السادس.

وعلى ملعب شهداء بنينا، فاز فريق التعاون مساء اليوم على فريق النجمة

بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة الأولى.

فريق النجمة بادر بالتسجيل عن طريق لاعبه "عمر الصادق" مع بداية الشوط

الأول، وفي الشوط الثاني عدل فريق التعاون النتيجة بهدف سجله اللاعب "أنس

الورفلي" بينما جاء هدف التعاون الثاني من كرة عكسية.

وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده من النقاط إلى 18 خلف أهلي بنغازي

المتصدر لهذه المجموعة برصيد 22 نقطة، فيما بقي فريق النجمة بنفس رصيده

السابق 7 نقاط في الترتيب الخامس.

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