نتائج مباريات الجولة الثالثة إياب للدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 20 فبراير 2018 (وال )- أسفرت نتائج مباراتي مساء اليوم

الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة (إياب) لفرق المجموعة الرابعة من

مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، عن فوز فريق الوحدة على فريق رفيق

بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، والتي أقيمت بملعب طرابلس الدولي.

جاء هدفا المباراة لفريق الوحدة عن طريق لاعبه " أحمد العلواني" في

الدقيقة 43 ، والدقيقة 69 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة يرفع فريق الوحدة رصيده إلى (8) نقاط من ثماني

مباريات، ويرتقي إلى المركز الرابع مؤقتا، بينما بقي فريق رفيق برصيده

السابق (7) نقاط من نفس عدد المباريات في المركز الخامس مؤقتا.

وعلى ملعب ترهونة البلدي حقق فريق الخمس فوزا ثمينا على فريق أبي

الأشهر بنتيجة هدف دون مقابل، سجله لاعبه "عبد السلام أبوكراع" في

الدقيقة 86 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يضيف فريق الخمس النقطة الـ (15) لرصيده من ثماني

مباريات في المركز الثالث مؤقتا، فيما تجمد رصيد فريق أبي الأشهر عند

النقطة الـ (5) في المركز الأخير مؤقتا من نفس عدد المباريات.

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