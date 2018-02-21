سيالة يبحث مع القائم بأعمال سفارة الصين في ليبيا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين .

طرابلس 20 فبراير 2018 (وال) - استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة بمقر الوزارة بطرابلس اليوم الثلاثاء " وانغ تشيمين " القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا .

وتم خلال اللقاء بحث واستعراض العلاقات الثنائية بين ليبيا والصين والتطورات السياسية في ليبيا ،بالاضافة الة بحث الترتيبات لاستئناف عمل السفارة الصينية من طرابلس .

ووجه القائم بالاعمال للسيد الوزير الدعوة لحضور منتدى وزراء الخارجية الصيني العربي الذي سيعقد يوليو القادم في بكين ،كما وجه من خلاله الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لحضور القمة الافريقية الصينية التي ستعقد سبتمبر القادم في بكين .

وجدد القائم بالاعمال الصيني خلال اللقاء دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وللجهود الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا .

واكد القائم بالاعمال الصيني ان الشعب الليبي يمتلك القدرة للتغلب على كل العراقيل والصعوبات التي تواجهه والتخطيط لمستقبل افضل لبلاده .

(وال)