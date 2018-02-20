البطولة العربية للكرة الطائرة : السويحلي يفوز على اتحاد جدة بثلاثية نظيفة.





طرابلس 20 فبراير2018 (وال)- فاز فريق السويحلي للكرة الطائرة مساء اليوم

على فريق اتحاد جدة بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل ضمن منافسات البطولة

العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ 36 المقامة حاليا بتونس.

وانتهت الأشواط الثلاثة لصالح السويحلي بنتيجة 25- 14 و25-21 و25-21 .

وبهذه النتيجة تأهل فريق السويحلي إلى الدور ربع النهائي بـ 10 نقاط

حيث فاز في مباراتين الأولى 3-صفر على سنجل الفلسطيني وفي الثانية على

المجمع البترولي الجزائري 3-صفر، بينما فقد نتيجة مباراة واحدة أمام

الريان القطري بنتيجة 3-2.

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