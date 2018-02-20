فريق التحدي يلتقي أدوانا ستارز الغاني غدا الأربعاء
بكوماسي .
الثلاثاء ، 20- 02- 2018 - 18:51:00
طرابلس 20 فبراير 2018 (وال) - يلتقي فريق التحدي لكرة القدم
نظيره فريق أدوانا ستارز الغاني غدا الأربعاء بملعب مدينة كوماسي
الغانية، في مباراة الإياب، ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال
أفريقيا لكرة القدم 2018 . وستقام المباراة المرتقبة للعبور إلى الدور الثاني من دوري أبطال
أفريقيا 2018 على تمام الساعة 07:00 مساء بتوقيت ليبيا، بإدارة طاقم
تحكيم يقوده الدولي " ميسي تكوتكو " .
يذكر أن مباراة الذهاب إنتهت بفوز فريق التحدي على فريق أدوانا
ستارز الغاني بنتيجة (1-0) التي أقيمت بملعب بترسبورت بالعاصمة المصرية
القاهرة في الـ11 من شهر فبراير الجاري .
...(وال)...