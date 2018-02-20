فريق الاتحاد يلتقي غدا الساحل النيجري ضمن الدور التمهيدي لكأس
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
الثلاثاء ، 20- 02- 2018 - 18:39:00
طرابلس 20 فبراير 2018 (وال) - يلتقي فريق الاتحاد لكرة القدم غدا
الأربعاء، نظيره فريق الساحل النيجري بملعب جنرال سيتي كونتشي بنيامي،
ضمن أياب الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2018 . وستقام المباراة المرتقبة للعبور إلى الدور الثاني من كأس الاتحاد
الإفريقي 2018 على تمام الساعة 05:00 مساء بتوقيت ليبيا، بإدارة طاقم
تحكيم جزائري يقوده الدولي " عبد الرزاق عراب " .
يذكر أن مباراة الذهاب إنتهت بفوز فريق الاتحاد على فريق الساحل
النيجري بنتيجة (1-0) التي أقيمت بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس
التونسية في الـ10 من شهر فبراير الجاري .
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