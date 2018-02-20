ارتفاع العجز التجاري لإسبانيا بنسبة 31.

9% خلال 2017.



مدريد 20 فبراير2018 (وال) - سجل عجز الميزان التجاري لإسبانيا

ارتفاعا بنسبة 31.9% خلال عام 2017 ليصل إلى 24 مليار و744 مليون يورو،

في عام سجلت فيه الصادرات والواردات رقما قياسيا لارتفاع أسعار المحروقات

وزيادة الاستهلاك.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن صادارات البضائع الإسبانية بلغت 277

مليار و126 مليون يورو خلال 2017 ، بزيادة بنسبة 8.9% مقابل 2016 ، مسجلة

رقما قياسيا تاريخيا.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 10.5%، لتصل إلى 301 مليار و870 مليون يورو،

لتسجل رقما قياسيا أيضا نظرا لارتفاع معدلات الطلب الداخلي وزيادة أسعار

الخام.

وارتفعت صادرات إسبانيا لدول الاتحاد الأوروبي، التي تمثل 65.7% من

إجمالي صادرات البلاد، بنسبة 8%.

/ وكالة الانباء الاسبانية .