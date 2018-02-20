سفير بريطانيا الجديد:اتطلع الى العمل مع الليبيين من اجل تقوية ودعم العلاقات وتعزيزها لتشمل المجالات كافة .

طرابلس 20 فبراير 2018 (وال)-استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في اجتماع مطول اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بطرابلس مع السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا فرانك بيكر . وعبر بيكر في تصريح لوسائل الاعلام عقب اللقاء عن سعادته بتعينيه سفيرا لبلاده في ليبيا،مؤكدا انها المرة الثانية التي تتاح له فيها الفرصة للعمل في ليبيا ،مشيرا الى ان لقائه اليوم بالسيد الوزير كان مثمرا وبناء . وقال بيكر " لقد تحادثت مع السيد الوزير في عدد من المسائل الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا مستندا على قوة العلاقات الجيدة جدا بين المملكة المتحدة وليبيا ". وأضاف " أني اتطلع الى العمل مع الليبيين وسأعمل باخلاص من اجل تقوية ودعم العلاقات وتعزيزها لتشمل المجالات كافة " .



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