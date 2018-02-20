قوات كوريا الجنوبية تجري مناورات مع قوات أمريكية .





سيول 20 فبراير 2018 (وال) - أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية

اليوم الثلاثاء على أن قواتها ستجري تدريبات عسكرية مشتركة مع الفوات

الامريكية هذا العام .

وذكرت الوزارة في تقرير أن الحليفين سيعقدان تدريبات الحل الرئيسي (KR)

واولتشى فريدوم غارديان (UFG) بغية تطوير ما يسمى بالمفهوم التشغيلي 4 دي

للكشف عن تهديدات الصواريخ الكورية الشمالية وتعطيلها وتدميرها والدفاع

ضدها.

ولم تذكر تدريبات فرخ النسر (FE) الميدانية والجدول الزمني المحدد

لتدريبات (KR) و(UFG)، التي تقام في الصيف.