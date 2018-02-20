قوات كوريا الجنوبية تجري مناورات مع قوات أمريكية .
الثلاثاء ، 20- 02- 2018 - 15:02:00
سيول 20 فبراير 2018 (وال) - أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية
اليوم الثلاثاء على أن قواتها ستجري تدريبات عسكرية مشتركة مع الفوات
الامريكية هذا العام .
وذكرت الوزارة في تقرير أن الحليفين سيعقدان تدريبات الحل الرئيسي (KR)
واولتشى فريدوم غارديان (UFG) بغية تطوير ما يسمى بالمفهوم التشغيلي 4 دي
للكشف عن تهديدات الصواريخ الكورية الشمالية وتعطيلها وتدميرها والدفاع
ضدها.
ولم تذكر تدريبات فرخ النسر (FE) الميدانية والجدول الزمني المحدد
لتدريبات (KR) و(UFG)، التي تقام في الصيف.