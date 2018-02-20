مصادر ايرانية : زلزالان يضربان محافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران .الثلاثاء ، 20-02-2018 - 14:32:00



طهران 20 فبراير 2018 ( وال )- ضرب زلزالان بقوة ( 4.6 ) و ( 4.1 ) درجة
على مقياس ريختر مساء امس وفجر اليوم الثلاثاء مناطق في محافظة اذربيجان
الغربية الواقعة شمال غربي ايران.
ونقلت مصادر ايرانية اليوم عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة
الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الهزة الاولى كان مركزها منطقة " قلعة دزة
" في العراق و " ميرآباد " في محافظة اذربيجان الغربية ووقعت مساء امس
الاثنين وفي عمق 10 كم من سطح الارض.
ولم تشر المصادر إلى مكان وعمق الهزة الثانية .
...( وال )...

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