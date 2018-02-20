جهاز الامداد الطبي والمؤسسة العربية المصرفية يبحثان الصعوبات التى تواجه عمل الجهاز .

طرابلس 20 فبراير 2018 ( وال ) - عُقد بمقر جهاز الامداد الطبي بطرابلس صباح اليوم اجتماع مشترك ضم رئيس واعضاء لجنة ادارة الجهاز وممثلين عن ادارة المؤسسة العربية المصرفية ABC.

وتناول الاجتماع مناقشة الاجراءات المصرفية الخاصة باعتمادات الجهاز

وكذلك الصعوبات التى تعترض عمل الجهاز والشركات مع المصارف ذات العلاقة والمناط بها توفير مستلزمات القطاع من الادوية والاجهزة ، وسبل تدليلها .

ودعا رئيس لجنة ادارة جهاز الامداد الطبي الدكتور " الطاهر بالخير" في

تصريح لوكالة الانباء الليبية جميع المؤسسات المصرفية العاملة في ليبيا

للوقوف مع جهاز الامداد الطبي الذي يقوم بتوفير الادوية والمستلزمات

الطبية ومساعدة الجهاز في اداء دوره خاصة فيما يتعلق بجوانب واجراءات التعاقد مع الشركات الاجنبية المصنعة والموردة ومعالجة الديون السابقة لاعادة الثقة وربط جسور التعاون مع هذه الشركات حتى لايضطر الجهاز الى تجار السوق والنظر كذلك بعين الاعتبار للظروف التى تمر بها البلاد .

يشار بأن مصرف ليبيا المركزي يمتلك مانسبته 59.37% من مجموع أسهم المؤسسة العربية المصرفية ABC، وهو مصرف دولي مقره البحرين ، اسس في 17 يناير 1980 برأس مال بلغ مليار دولار. للمصرف فروع في 9 بلدان عربية وبلغ إجمالي موجودات مجموعة بنك ABC بلغت 29.5 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2017، مقارنة بـ30.1 مليار دولار في نهاية عام 2016.





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