رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط يبحث مع رئيس لجنة ادارة شركة اكاكوس نشاط الشركة .





طرابلس 20 فبراير 2018 ( وال ) .. بحث رئيس مجلس ادارة المؤسسة

الوطنية للنفط " مصطفى صنع الله " مع رئيس لجنة ادارة المشغل المكلف

لشركة اكاكوس للعمليات النفطية ،" نشاط الشركة والعمل على تحسين الظروف

الوظيفية للعاملين وتكثيف البرامج التدريبية لهم.

كما تناول الاجتماع الذي حضره " بلقاسم شنقير "عضو مجلس ادارة

المؤسسة الوطنية للنفط وجمعة عريف عضو لجنة ادارة المشغل لشركة اكاكوس

للعمليات النفطية بالنقاش الأوضاع الأمنية بمناطق عمليات الشركة والمشاكل

التي تواجه عمل شركة اكاكوس للعمليات النفطية.

وبرامج التنمية المستدامة .

...( وال ) ...