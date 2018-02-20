متدربون جدد لوحدات الحرس الرئاسي .





طرابلس 20 فبراير 2018 ( وال ) - بدأت بمركز تدريب شهداء عين زارة

التابع للحرس الرئاسي دورة تدريبية لمتدربين جدد تابعين لوحدات الحرس

الرئاسي تحت اشراف إدارة التدريب التابعة لرئاسة الأركان العامة.

ويتلقى المتدربون خلال هذه الدورة التدريبية على مدى أربعة أشهر

التدريبات العسكرية والدروس للحرس الرئاسي الذي سيتولى حماية الحكومة

ومقارها والمؤسسات الحيوية في العاصمة وغيرها من المدن .

وسيلتحق الخريجون في ختام الدورة بوحدات الحرس الرئاسي بمختلف مدن

ومناطق ليبيا .

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