تراجع اسعارالذهب مع صعود الدولار من أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014 .





نيويورك 20 فبراير 2018 (وال) - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مع انتعاش الدولار من أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات .

وفي الساعة 0832 بالتوقيت العالمي كان السعر الفوري للذهب منخفضا

0.6 بالمئة، في أكبر تراجع له بالنسبة المئوية ليوم واحد في أسبوعين، إلى

1339.09 دولار للأوقية .

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.2 بالمئة إلى 1340.4 دولار

للأوقية مسجلة أكبر انخفاض لها بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ نوفمبر

2017.

وانخفضت أسعار الفضة 1.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.47

دولار للأوقية.

بينما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1027.50 دولار ، والبلاتين 0.1

بالمئة إلى 1001.40 دولار .