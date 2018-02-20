كوريا الجنوبية تعلن عن اجراء مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة .الثلاثاء ، 20-02-2018 - 12:39:00


سيئول 20 فبراير 2018 (وال) - أعلنت وزارة الدفاع الكورية
الجنوبية عن إجراء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة خلال
العام الجاري على الرغم من التقارب الجاري مع كوريا الشمالية .
وأوضحت الوزارة الدفاع في تقرير مقدم إلى الجمعية الوطنية، إن
الحليفين سيعقدان تدريبات الحل الرئيسي لنظم الكشف عن تهديدات الصواريخ
الكورية الشمالية وتعطيلها وتدميرها والدفاع ضدها.
وكان الجانبان يعقدان هذه التدريبات السنوية خلال نهاية فبراير وبداية
مارس ، واتفقا على تأجيل هذه التدريبات حتى نهاية دورة الألعاب الاولمبية
الشتوية بيونغ تشانغ في منتصف مارس.
يذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي " مون جيه ان " قد تلقى مؤخرا دعوة من
نظيره الشمالي " كيم جونغ أون " لزيارة بيونغ يانغ .

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