مجلس النواب البرازيلي يقر منح الجيش مهمة حفظ الأمن في ريو دي جانيرو.الثلاثاء ، 20-02-2018 - 12:17:00



برازيليا،20 فبراير2018 (وال) - أقر مجلس النواب فى البرازيل منح القوات
المسلحة مهمة حفظ الأمن فى ولاية ريو دى جانيرو، حيث تتزايد وتيرة أعمال
العنف.
وجاء دعم المجلس لقرار الحكومة الرئيس ميشيل تامر مساء أمس الاثنين
بموافقة 340 نائبا ورفض 72 آخرين وامتناع واحد عن التصويت.
وسيتحمل الجيش البرازيلي مهمة الحفاظ على الأمن في الولاية حتى آواخر
2018.
ومن المقرر أن يخضع القرار أيضا للتصويت في مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء
قبل الدخول في حيز التنفيذ.
يذكر أن الرئيس البرازيلي قد منح الجيش مهمة حفظ الأمن في ريو دي جانيرو
حتى نهاية العام الجاري، ما يأتي وسط ارتفاع موجة العنف التي تعصف
بالولاية.
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