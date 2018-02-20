مركز الرقابة على الاغذية والأدوية يرفض دخول شحنات من المواد الغذائية.





طرابلس 20 فبراير 2018 ( وال )- رفض مركز الرقابة على الاغذية

والادوية دخول شحنة مواد غذائية من سلعة بسكويت شكولاتة ذات العلامة

التجارية Gerard وبلد المنشأ الاتحاد الاوروبي

.

وذكرت مصادر مركز الرقابة على الاغذية والادوية أن كمية الشحنة التي

ادخلت عن طريق ميناء الخمس تقدر بحوالي - 544 صندوق وهي مشتركة مع

اصناف اخرى مفرج عنها .

وأوضحت المصادر أن اسباب رفض هذه الشحنة لقرب انتهاء الصلاحية المحددة

لهذه السلعة .

كما رفض مركز الرقابة على الاغذية والادوية دخول شحنة من سلعة الشعير

لميناء مصراتة البحري والتي تقدر كميتها بـ 2860 طن .

وارجع المركز اسباب رفض هذه الشحنة المصنعة في رومانيا لمخالفتها

المواصفات القياسية وذلك بوجود حشرات ميتة.

وفي ذات السياق ضبط فرع مركز الرقابة على الاغذية بمصراتة بالتنسيق

مع الاجهزة الامنية والحرس البلدي مجموعة من الاصناف الغذائية ذات منشأ

مصري.

واوضحت مصادر المركز ان الاصناف التي تحوي عدة انواع من العصائر تم

رفضها لانتها صلاحياتها وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية وذلك لاحتوائها

على الوان صناعية محظوره .

..(وال)..