نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 20 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت.

السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة ، الريح متغير

الاتجاه إلى باش سرعته مابين (05 - 15) عقدة ، ارتفاع الموج يتراوح ما

بين (0.25-1.00) متر ، البحر هادىء على ساحل زواره وخفيف الموج على باقي

الساحل ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-16) درجة مئوية ،

الرؤيـة جيدة إلى متوسطة وتكون ضعيفة على ساحل زوارة في الصباح الباكر ..



* الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة، الريح متغير

الاتجاه بشكل عام ويكون شرقي هذا اليوم على ساحل الخليج يتحول يوم الغد

إلى قبلي بينما يكون براني يوم الغد على أقصى الساحل الشرقي سرعته مابين

(05- 15) عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75)متر ، البحر

هادىء إلى خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-17) درجة

مئوية ، الرؤيـة جيدة إلى متوسطة اثناء سقوط المطر ...

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