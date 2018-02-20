إنطلاق الملتقى الأول لذوي الإعاقة البصرية في ليبيا .





بنغازي 20 فبراير 2018 (وال )- انطلقت بمدينة بنغازي فعاليات الملتقى

الأول لذوي الإعاقة البصرية في ليبيا بمشاركة خبراء وأساتذة والمهتمين

بهذا المجال من مختلف المدن والمناطق .

وستقدم خلال هذا الملتقى العلمي أكثر من 25 ورقة علمية، بمشاركة

خبراء وأساتذة مختصون من عدة دول عربية عبر مداخلات صوتية بهدف تبادل

الخبرات والتجارب والمعلومات، سعيا للوصول إلى استفادة أشمل لتحقيق

الاندماج والتعليم والحق في التأهيل وتقدير ذوي الإعاقة البصرية.

وقدمت خلال فعاليات الملتقى يوم أمس عدة أوراق علمية منها ورقة للأستاذ

عبدالباسط عباس، عن الإعاقة البصرية وحق التعليم في ليبيا، والأستاذة

حليمة العمامي، عن حقوق المعلمين المكفوفين في التعليم الأساسي داخل

بنغازي.

وتخلل الجلسة الأولى مشاركة عبر مداخله صوتية من دولة فلسطين للأستاذة

سمية محمد الخطاب.

وفي ختام الجلسة العلمية الأولى جرى حوار ونقاش حول ما تم عرضه من

أوراق علمية.

وقدمت في الجلسة الثانية بالفترة المسائية مشاركة الدكتورة رجاء الحاسي

بعنوان: نماذج من تجارب لبعض الدول في مجال خدمات المكتبات كحق ثقافي

لذوي الإعاقة البصرية، ودراسة من الأستاذة إيمان الفيتوري عن الاندماج

بجمعية الكفيف.

وتخللت هذه الجلسة العلمية مشاركة من أحد الباحثين في هذا المجال

الأستاذ عبداللطيف محمد الكرمي، تبحث في دور المعلم الناجح في تعليم ذوي

الإعاقة.

وقدمت الأستاذة سلوى بوقرين، مشاركة عن القانون رقم (5) لسنه 1987 بشأن

المعاقين في الميزان، تلها مدخله صوتية عن الدولة الليبية من الأستاذة

نبيهه أبو سن، ثم ورقة مقدمة من الأستاذة آمال أبوفناس، عن الاتفاقية

الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وانضمام ليبيا إليها.

وستتواصل اليوم الثلاثاء فعاليات الملتقى بتقديم الأستاذ محمد

الشاعري، ورقة عن حقوق ذوي الإعاقة البصرية في المواثيق والمعاهدات

الدولية والتشريعات المحلية.

وستقدم الأستاذة مسعودة العبار ورقة عن سوق العمل لذوي الإعاقة.

وستتواصل فعاليات الملتقى مساء اليوم بمشاركة من المغرب ومن تونس الأستاذ

إسلام الطرابلسي، ومن الجزائر الأستاذ عادل عبابة.

وقالت العضو المؤسس للمنظمة الليبية لحقوق ذوي الإعاقة البصرية عضو

اللجنة العلمية للمتلقى الأستاذة حليمة العمامي لوكالة الانباء الليبية :

إن تنظيم هذا الملتقى يهدف للانطلاق نحو واقع أفصل لذوي الإعاقة البصرية

في بلادنا؛ حيث يجمع الملتقى عددا كبيرا من الأشخاص ذوي العاقة والمهتمين

والباحثين من كل المدن والمناطق بنغازي، طرابلس درنه، طبرق، المرج، سلوق،

الزاوية، سبها؛ .

...( وال ..بنغازي ) ...